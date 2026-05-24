タレントの宮田愛萌（まなも）が２４日、都内で初のエッセー「ないなら書けばいいじゃない！」（大和書房刊、税込み１７６０円）の発売記念イベントを行い、会社員への憧れを語った。３４のエッセーの中には「会社員という夢」もある。２０２２年まで日向坂４６でアイドルをしていたが「出版社の営業さんになりたいと思って、高校生の頃は週８（回）くらいで本屋さんに行っていた。大学生の時も出版社に入りたかった」と話すほ