◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（２４日・静岡）巨人の４年目・三塚琉生外野手（２２）が先制の４号ソロを放ち、持ち味の長打力でアピールした。「４番・ＤＨ」で先発出場。両軍無得点の２回先頭で、カウント０―１から右腕・野村の変化球を右翼スタンドへ豪快に運んだ。昨季６月に支配下へ昇格した左の大砲候補。今季２軍では試合前時点で打率２割４分６厘、３本塁打、１９打点だった。