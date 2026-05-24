タレントの宮田愛萌（まなも）が２４日、都内で初のエッセー「ないなら書けばいいじゃない！」（大和書房刊、税込み１７６０円）の発売記念イベントを行った。これまで小説を書いた経験はあるが、エッセーは初めて。「けっこう自分のことを書くから『誰が楽しいの？』、『誰が読むの？』というのが大変。（面白さを出すために）ちょっと盛った方がいいのかなとも悩んだ」と苦労。ネタを増やすために、普段しない床で前・後転を