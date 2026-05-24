【スターバックス】では、ティータイムを贅沢に楽しめる「スイーツ」が登場しています。甘酸っぱいフルーツをたっぷり使ったケーキや、甘じょっぱさを味わえるスコーンなど、気分に合わせて選べるラインナップ。沼落ち注意のスタバスイーツをお見逃しなく。 美しいビジュアルのチーズケーキ たっぷりのブルーベリー果肉と、レアチーズケӦ