これは筆者の経験です。息子が通う幼稚園には、息子にだけ意地悪をするお友達がいました。私はどう接すればいいのか悩み、転園まで考えたのですが、夫の一言を切っ掛けに子供と人とのかかわり方の中で少しづつ強くなっていく大切さに気付いた出来事です。 いじめられる息子にできることは何か 息子が通う幼稚園には、なぜか息子にだけ意地悪してくるS君がいます。S君は運動神経も良く、背も高いので女の子から人気があります。