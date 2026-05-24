◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２４日・東京ドーム）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が、初めて「１番・三塁」で先発出場する。１軍デビューから４試合で１７打数７安打の打率４割１分２厘、３打点。佐藤が昨年６月２８日・ヤクルト戦（神宮）以来、今季初めて右翼でスタメン出場し、森下が左翼に入る。以下、両チームのスターティングメンバー。「阪神」１番・三塁立石２番・二塁中野３番・左翼森