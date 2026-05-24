◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２４日・東京ドーム）２３日の巨人戦（東京Ｄ）でベンチを外れていた伏見寅威捕手が２４日、試合前練習見参加した。前日は打撃練習に参加せず、練習中に球場を後にしていた。この日は、全ての練習メニューを消化し、フリー打撃では快音を響かせた。藤川監督は伏見について「明日くらいからはもう大丈夫かもしれないし、そんなに大きなところではないですけど。どのチームの選手もコンディシ