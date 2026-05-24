Aリーググランドファイナルが行われたオーストラリア1部Aリーグのグランドファイナルが5月23日に行われ、オークランドFCがシドニーFCを1-0で破って、チーム発足から2年でのチャンピオンに輝いた。キャプテンを務めた36歳の元日本代表DF酒井宏樹が歓喜に沸くなか、「このスタジアム、この街が大好きだ」とスピーチをした。ニュージーランドのオークランドに本拠地を置くチームは2024年に新規参入が発表された。浦和レッズでプレ