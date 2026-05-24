ロシアが占領するウクライナ東部ルハンシク州スタロビルスクの建物がドローンによる爆撃を受け大規模な人命被害が発生した中、ロシアとウクライナが真実攻防とともに報復戦を予告した。BBCとCNNなど外信によると、ロシアのプーチン大統領はモスクワの大統領府で開かれた軍人養成プログラム修了式でウクライナ軍がルハンシク師範大学の寄宿舎を照準打撃したと強く非難した。ロシア側の主張によると、ウクライナ軍はドローン16機を動