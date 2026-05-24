北朝鮮専門メディアのNKニュースは20日、米国の商業衛星プラネットラボが撮影した写真を基に、黄海北道麟山（ファンヘブクド・インサン）の漏川里（ヌチョンリ）空軍基地で新たな建設作業が行われていると報道した。基地にあったソ連製戦闘機が3月最後の週に消え、4月には建設労働者の宿舎とみられる青い屋根の建物が滑走路南西側に新たにできたという。この基地ではこれまでソ連製ミグ2ヘリコプターが頻繁に運用されていたとNKニ