◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月24日東京D）阪神が、24日の巨人戦でスタメンを動かした。19日のデビュー戦以来左翼を守ってきた立石正広内野手が三塁。森下翔太外野手が左翼、佐藤輝明内野手が右翼へ入った。以下は阪神のスタメン1（三）立石2（二）中野3（左）森下4（右）佐藤輝5（一）大山6（遊）木浪7（捕）梅野8（中）高寺9（投）才木