＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館【映像】館内に男女の「大声」笑いが“止まらない”親方衆序二段の取組途中、審判交代の時間で“男女”の大声が次々と館内に響き、館内が笑い包まれる一コマがあった。不思議な光景と親方の様子に「声援？ヤジ？」「親方爆笑してる」などファンから驚きの声が上がった。それは序二段六十三枚目・朝昴（高砂）が序二段六十一枚目・栃岐岳（春日野）を押し出して5勝目を挙げ