ラ・リーガ最終節オビエド戦にスタメン出場した、マジョルカに所属するFW浅野拓磨のプレーについて、現地メディアが評価を下している。得点ランク2位のヴェダト・ムリキを擁しながらも“崖っぷち”のマジョルカは、23日のラ・リーガ最終節でオビエドと対戦した。自力残留が消滅したなかで勝利が最低条件のベルメリョネスは、6試合ぶりに浅野拓磨をスタメン起用。ここまで1得点と鳴りを潜める“ジャガー”は、サム・コスタのお