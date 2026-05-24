奥能登の賑わい復活へ新たな一歩です。能登半島地震で大きな被害を受けたのと里山海道・別所岳サービスエリアの物産店が、20日に営業を再開しました。あの日、店で起こっていたこと。2年4カ月に渡って抱き続けてきた店長の思いを取材しました。「久々なので体動かないと思うけど、精一杯、接客頑張りましょう」「エイ、エイ、オー！」およそ2年5か月ぶりに店に賑わいが戻ってきました。のと里山海道、別所岳サービスエリアに店を構