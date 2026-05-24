タレントで文筆家の宮田愛萌（28）が24日、都内で初エッセイ「ないなら書けばいいじゃない！」（大和書房）の発売記念イベントを行った。2022年をもって所属していたアイドルグループを卒業。國學院大學文学部を卒業し、読書好きな一面を生かし5冊の著書があるが、今回が初エッセイ。「自分のことを書くので、“誰が読むの？誰が買うの？”って心境になった時が大変でした」と苦悩しながらも28編を書き下ろした。「それでも思