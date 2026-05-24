◇ナ・リーグドジャース11―3ブルワーズ（2026年5月23日ミルウォーキー）ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に勝利。ブルワーズ戦の連敗を9で止めた。先発の佐々木朗希投手（24）は5回4安打3失点、4奪三振2四球と粘りの投球で3勝目を手にした。相手ベンチにいる尊敬する存在にも好能力の一端を見せつけた。初回、先頭からの連続二塁打を浴び、わずか6球で先制点を失うなど3失点を喫したが、その後