支援学校の敷地で４頭捕獲秋田県教育委員会は、県立学校の生徒や教職員をクマ被害から守ろうと、敷地内の誘引木の伐採事業に乗り出した。今年度の対象は１４高校と４特別支援学校のクリやクルミなど計３６１本。開校時に植林されて育てられた樹木もあるが、「安全には代えられない」と伐採作業を急いでいる。（藤田陽平）校舎を囲む緑が、県内陸の深い森林と続く秋田市南ヶ丘の県立秋田きらり支援学校。校舎北側の林で１２日、