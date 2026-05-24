◇ナ・リーグドジャース11―3ブルワーズ（2026年5月23日ミルウォーキー）ドジャース・佐々木朗希投手（24）が23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に先発。今季3勝目をマークした。初回に3点を失う苦しい立ち上がりとなったが、2回以降は立ち直った。5回87球を投げて4安打4奪三振、2四球で3失点（自責2）。味方打線の援護も受けて、メジャー移籍後初の連勝となる今季3勝目を挙げた。6回以降をゼロに抑え、球団新