コインパーキングを利用した際、駐車券をなくしてしまい、「紛失時料金」として高額な費用を請求された経験がある人もいるかもしれません。 例えば、家族が駐車券を紛失し、「仕方ない」と思って8000円を支払ったものの、翌日になって車内から駐車券が見つかった場合、「本来の料金との差額は返してもらえないのか」と疑問に感じることもあるでしょう。 もっとも、コインパーキングの紛失時対応は運営会