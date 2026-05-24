巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が２４日、現役引退を決意したＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手（３７）への思いを明かした。共にキューバ出身。中日時代は主軸と抑えとしてチームを支えた。マルティネスは当時を振り返り、「中日の時は、いろいろアドバイスをくれましたし、試合中もマウンドにきて、声を掛けたりしてもらったりしていたのですごく助かりました」と感謝した。今朝の引退報道を受け、「実際に引退