今年のオークスでは、どんなドラマが生まれるのか。3歳牝馬たちが東京競馬場の長い直線にそれぞれの夢を懸け、数々の名勝負が生まれてきた舞台。今年もまた、新たなヒロイン誕生の瞬間に注目が集まっている。5年前、このレースを制したのはユーバーレーベン。ラフィアンにとって悲願のクラシック制覇だった。しかし、その栄冠を岡田繁幸総帥が見ることはなかった。総帥はオークスの約2か月前にこの世を去っていたのである。岡