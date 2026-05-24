女優佐々木希（38）が23日放送の、TBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。つらい経験が役の材料になると発言した。今年芸能界デビュー20周年となる。MC加藤浩次から「なんかいろんな意味で気持ちって変わってきてますか…まあ、いろいろと経験されてきてるじゃないですか。結婚、出産もあって、自分の気持ちも女優業をやっていくんだ、ってなって…とか」と尋ねられた。佐々木は「いろんな経験をすればするほど