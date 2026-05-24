THE RAMPAGEの吉野北人（29）が24日、自身のインスタグラムを更新。至近距離自撮りショットを公開した。「At work」と、自撮りショットを複数枚投稿。鍛え上げられた腕の筋肉があらわになったタンクトップ姿での写真も添えられていた。色気あふれる写真に、ファンからは「筋肉やば、好き」「しれっとタンクトップ北人くんあってドキドキした」「めちゃめちゃ細かったのに今めちゃめちゃムキムキ」「顔も身体も性格も日本一」「昼か