イギリス発のビューティブランド「ザボディショップ」から、人気ムスクシリーズの限定フレグランス「ブルームスクゼスト」が登場♡2026年6月4日(木)より数量限定で発売されます。シトラスとグリーンが爽やかに重なる香りは、暑い季節の気分転換にもぴったり。ヘア＆ボディウォッシュからオードトワレまで揃うラインアップで、毎日のケアタイムを心地よく彩ってくれます。 シトラス香る新作ム