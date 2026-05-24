柔道男子で五輪３連覇を成し遂げた野村忠宏氏が２４日、自身のＸを更新。４月２５日に父・基次さんが他界したことを報告した。８４歳だった。野村氏の報告全文は次の通り。「正直、いまだに実感はありませんが、ふとした瞬間に寂しさが込み上げてきます。柔道を愛し、柔道家として生き抜いた姿は、私の誇りです。柔道一家でありながら、親子鷹ではなく、進む道ではそれぞれの指導者に委ね、距離を取りながら見守ってくれ