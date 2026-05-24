モデルで女優の杉枝真結（30）が24日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を公表した。杉枝は「いつも見守っていただいている皆さまへ。先日、第一子となる女の子を出産いたしました。これまでの活動でも妊娠を公表させていただいて以降もたくさんの温かい応援やメッセージをいただき改めまして、本当にありがとうございます」と発表し、感謝を伝えた。続けて「実は、予定日より約2週間も早く会いに来てくれた我が子」と明かし