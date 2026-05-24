チャンネル登録者数150万人超えの人気ユーチューバーで今春大学生となった、ひまひま（18）が24日、TBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）に出演。自民党の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会が、ストーカー対策として、加害者に衛星利用測位システム（GPS）端末を装着させることなどを盛り込んだ提言案をまとめたことに言及した。ストーカー規制法に基づく「禁止命令」が出た加害者に装着させ、被害者に接近した際、相手