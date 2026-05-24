「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）ＢＳイレブン賞が行われた先週日曜、東京競馬場から「ＢＳイレブン競馬中継サンデー」の中継をさせていただきました。カラッと晴れてきれいな青空、まさに競馬日和で気持ちよかったなー♪午前中にはＢＳイレブン競馬中継の出演者４人で予想会も行いましたよ。番組グッズや、中にはデイリースポーツを掲げてくださる方も！皆さま温かく楽しいお声がけなど、本当にありがとうございました。