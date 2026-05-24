6人組ダンス＆ボーカルグループWATWINGの福澤希空（22）が24日、都内で「福澤希空ファースト写真集希空ノゾミゾラ」（主婦と生活社）の発売記念イベント取材に臨んだ。沖縄で撮り下ろしたカットをメインに、ロングインタビューやグループ6人での対談も収録された。「22年間の自分がすべて詰まった作品だと思っているので、ぜひ僕の人生の一部を楽しんでいただけたら」とアピール。大人っぽいアンニュイな表情も収められている