最上級の「ムーヴ RS」どんなモデル？ダイハツの主力モデルである「ムーヴ」が、2025年6月に7代目へとフルモデルチェンジを果たし、発売以来、好調なセールスを記録するなど、市場で高い評価を受けています。この好調の背景には、ムーヴが歩んできた歴史と大きな仕様変更があります。【画像】これがダイハツ「ムーヴ RS」です！ 画像を見る（22枚）1995年の初代誕生以来、ムーヴは日本の軽自動車市場を牽引するトールワゴン