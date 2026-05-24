私はユカリ（27）。オミ（27）と結婚して現在妊娠中。お腹には6か月の赤ちゃんがいます。今日は久しぶりに義実家に遊びに来ました。お義母さんがオミに、たまにはみんなでご飯を食べようと声をかけたのです。私は、正直いうと義実家は苦手です。ただでさえ、義両親がいるだけで緊張します。さらに旦那にはお姉ちゃんが2人。しかもそれぞれ結婚もしているので旦那さんもいます。子どももそれぞれに2人ずつ……。私、完璧アウェーで