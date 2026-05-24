北海道・士別市で2026年5月24日、緊急銃猟でクマ1頭が駆除されました緊急銃猟でクマが駆除されたのは道内2例目です。緊急銃猟でクマが駆除されたのは士別市の朝日三望台シャンツェのジャンプ台付近です。市によると、5月18日からこの場所で市民が複数回クマを目撃していたということです。市はハンター3人を要請し、24日午前11時ごろ、クマ1頭を緊急銃猟で駆除しました。あわせて3発発砲し、駆除されたクマは体長は1メӦ