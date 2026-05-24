＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ最終日◇24日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内男子メジャーの最終ラウンドが進行中。最終組が前半を終えた。【LIVEフォト】超珍しいレフティこれがインパクトの瞬間ツアー初優勝を狙う細野勇策が2つ伸ばし、トータル15アンダー・単独首位に浮上している。1991年の羽川豊以来、35年ぶりの日本人レフティVをかけてサンデーバックナインに入った。1打差2位