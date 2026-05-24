23日夜、名古屋市のショッピングセンターの駐輪場で男性が男に突き飛ばされ原付バイクなどを奪われました。 【写真を見る】名古屋市東区のショッピングセンター駐輪場で強盗若い男が32歳男性を突き飛ばし原付バイクを奪い逃走中黒色Ｔシャツと半ズボン、迷彩柄キャップ身に付ける 警察によりますと、23日午後9時半ごろ東区のイオンモールナゴヤドーム前の南西側駐輪場で名古屋市昭和区に住む32歳