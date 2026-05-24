サッカーの女子ACLで北朝鮮のチームが優勝したニュースを読む市民＝24日、平壌（共同）【北京共同】北朝鮮メディアは24日、サッカーの女子アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）の23日の決勝で北朝鮮のチームが日本の日テレ東京Vを1―0で制し、優勝したことを報じた。試合が開催された韓国の観客が北朝鮮を応援したことには触れなかった。韓国では南北関係の改善を模索する動きが続くが、北朝鮮は一貫して応じない姿勢だ。北朝