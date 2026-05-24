国会議事堂与野党の憲法担当者らが24日のNHK番組で憲法改正を巡り議論した。参院選で隣接県を一つの選挙区にする「合区」に関し、自民党の新藤義孝氏は「憲法に『地方の民意の反映』を設定することが重要だ」と述べ、改憲で解消すべきだと主張。中道改革連合の泉健太氏は、改憲による解消に反対姿勢を示し、地方の人口減少対策を訴えた。新藤氏は合区解消に関し「（法律で）選挙区を設定することと、憲法で定義をすることは両