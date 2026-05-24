◇春季関東大会決勝横浜13―3浦和学院（2026年5月24日千葉県野球場）春の関東王者を決める春季高校野球関東大会決勝が行われ、横浜（神奈川1位）が13―3で浦和学院（埼玉1位）を下し、04年以来7度目の優勝を果たした。初回に1番・小野舜友主将（3年）が右越えに先頭打者本塁打を放つと、4回には一挙5得点で大きく引き離した。打力だけではなく、1死二、三塁からヒットエンドラン、2死三塁からホームスチールを成功させる