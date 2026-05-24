紅茶とともに軽食やお菓子を楽しむイギリス発祥の文化、アフタヌーンティー。幅広い世代に人気のお得なアフタヌーンティーを取材しました。◇◇◇■表参道のアクセサリーブランドが運営するお店東京・表参道。若い世代のお客さんでにぎわう、「Q-pot CAFE.」。人気のワケは…客「世界観を楽しむために来ている」「見た目がかわいらしい」アクセサリーブランドが展開しているこちらのカフェ。客席はマカロンやチョコレートなど