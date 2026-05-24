メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県飛騨市河合町では「飛騨かわい山菜市」が開かれました。 飛騨市河合町は山菜の宝庫といわれ、「山菜市」では地元の人が採ってきた新鮮なワラビやゼンマイ、今が旬の「姫竹」と呼ばれる根曲がり竹など様々な種類の山菜が販売されました。 隣接するレストランでは限定70食の山菜料理バイキングが千円で登場し、煮物や天ぷらなど様々な味付けの山菜料理が訪れた人たちの口を楽しませ