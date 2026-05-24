ボディビルダーでタレントの横川尚隆さん（31）が2026年5月18日、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げた筋肉を披露した。「倒すぜ世界」横川さんは、世界最高峰のボディビルコンテストへの出場を報告し、筋肉が際立つ上半身裸でポーズをとる写真を投稿した。「世界中のスーパーマッチョ達と戦えるの最高に幸せで楽しみ」とつづり、「倒すぜ世界」「勝つよ」と意気込みを語った。そして、「日本のファンのみんなの前にたてること