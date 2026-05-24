西武は東京ドームで行う８月１８日・オリックス戦にガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」（ミーアイ）が来場し、セレモニアルピッチを行うと発表した。メンバーのＴＳＵＺＵＭＩさんは球団を通じ、「セレモニアルピッチという貴重な機会をいただき、心よりうれしく思います！皆様が歩む花咲く道がこれからも輝き続けるよう願いを込めて、全力でパフォーマンスと投球をさせていただきます」とコメントを寄せた。試合後にはスペシャルライ