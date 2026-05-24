◆独立リーグ交流戦ＢＣ栃木―巨人３軍（２４日・小山）巨人は３軍のスタメンを発表した。１番には育成５位の知念が入り、前日２３日の同戦で３軍戦チームトップタイの６号ソロを放っていた相沢は「６番」に入る。先発は堀江。巨人のスタメンは以下の通り。１番・右翼知念２番・遊撃村山３番・中堅笹原４番・三塁竹下５番・ＤＨフェリス６番・左翼相沢７番・捕手松井蓮８番・二塁北村９番・