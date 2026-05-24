全国有数のスイカの産地で知られる千葉県富里市の五十嵐博文市長らが２４日、東京ドームを訪れ、巨人にスイカ１０ケースを贈った。阪神との試合前に行われた贈呈式で、同県出身の阿部慎之助監督は切り分けられたスイカを試食し、「甘い！すごくみずみずしい！」と満面の笑み。同じく千葉出身の長嶋茂雄・巨人終身名誉監督も好んで食べていたという逸品に舌鼓を打っていた。