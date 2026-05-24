大相撲夏場所の三賞選考委員会が夏場所千秋楽の24日、東京・両国国技館で行われ、技能賞に小結・若隆景（31＝荒汐部屋）を選出した。受賞は7度目となる。敢闘賞には条件付きで、千秋楽に勝って11勝を挙げた場合の平幕・藤凌駕（23＝藤島部屋）、同・伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）、同・宇良（33＝木瀬部屋）に加え、平幕・義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）と同・琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）の勝者が受賞する。殊勲賞は該当者なし