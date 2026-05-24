介護医療院は、介護と医療の両方が必要な方を支える介護保険施設です。高齢者施設のなかでも医療的ケアに対応しやすい点が特徴ですが、病院と同じようにあらゆる治療や処置ができるわけではありません。そのため、介護医療院でどこまでの医療行為に対応できるのか、どのような医療やケアが受けられるのかを正しく理解しておくことが大切です。この記事では、介護医療院における医療行為の位置づけをはじめ、対応できる医療の範囲、