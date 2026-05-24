マンチェスター・シティは５月22日、ジョゼップ・グアルディオラ監督が今季限りで退任すると発表した。ただ、クラブとの関係性は続き、シティ・フットボール・グループのグローバルアンバサダーに就任するという。気になるのは、監督復帰する際、どのチームを率いるかだ。クラブではなく代表チームで指揮を執る可能性も報じられるなか、英紙『The Guardian』によれば、55歳の名将は「イングランド代表監督に関心があるか？」と