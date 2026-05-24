【その他の画像・動画等を元記事で観る】 磯村勇斗とAぇ! group・末澤誠也が主演を務める映画『mentor』のスペシャルトークステージが『第1回しずおか映画祭』で開催。この公式レポートが到着した。 ■絶妙な距離感が必要な難役を演じた磯村と末澤が撮影の思い出を振り返る 『ヤクザと家族 The Family』『PLAN 75』など幅広いジャンルで存在感を放ち、2023年『月』で日本アカデミー賞最優秀助演男優