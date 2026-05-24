卓球の「WTTコンテンダーラゴス」がナイジェリア・ラゴスで行われており、日本選手が活躍を見せている。女子シングルスで決勝に勝ち進んだのが、連覇を狙う橋本帆乃香（デンソー）。準決勝で第3シードの朱芊曦（韓国）を下した戦いぶりを、大会公式も称賛している。 ■決勝では大藤との日本人対決へ 橋本は、ロンドンで開催された「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（世界卓球）」で