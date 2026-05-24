◇ナ・リーグドジャース11―3ブルワーズ（2026年5月23日ミルウォーキー）ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に勝利。ブルワーズ戦の連敗を9で止めた。テオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が自身最多タイとなる6打点を記録。持ち味の勝負強さでチームを勝利に導いた。初回に3点を先行される苦しい試合展開。T・ヘルナンデスが試合の流れを一変させた。1―3の4回1死一、二塁、ブルワーズの先発左腕