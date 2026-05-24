女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が25日、第41話が放送される。りん（見上）は、千佳子（仲間由紀恵）の手術の前日、千佳子の病室で一晩を過ごすことにする。迎えた手術当日、医師の今井（古川雄大）の手術介助を手際よく行う看病婦のフユ（猫背椿）の姿を見てりんは心動かされ、千佳子からは思わぬ言葉をかけられる。吉澤智子